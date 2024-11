Traficante é preso pela Polícia Militar durante a operação 'Força Total'

Na quinta-feira (21), a Força Tática prendeu um homem, de 27 anos, por tráfico de drogas no Residencial Andorinha, localizado no Conjunto Habitacional Novo Oeste, em Três Lagoas.

Durante a “Operação Força Total”, a equipe da Força Tática recebeu informações de que um homem estaria vendendo drogas na região. Com as características do suspeito, os militares realizaram rondas na área e localizaram o indivíduo. Durante a abordagem, foram encontradas 7 porções de maconha, totalizando 23 gramas, além de uma quantia em dinheiro proveniente da venda de entorpecentes.