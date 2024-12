Trânsito de Três Lagoas registra 1.350 acidentes e 13 mortes em 2024

Um levantamento do Departamento Municipal de Trânsito revela que 60% dos acidentes no município envolvem motocicletas, demonstrando que campanhas preventivas e fiscalizações ainda não têm sido suficientes para promover a conscientização. Em 2022, o Pelotão de Trânsito registrou 17 mortes no trânsito entre janeiro e dezembro.

Fatalidade

Um caso recente chamou atenção na noite de 26 de novembro, quando um motoentregador de 55 anos morreu após ser arremessado contra um poste em uma colisão lateral com uma bicicleta elétrica. O acidente ocorreu na Avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Primaveril. A vítima, José Ilson dos Santos, faleceu no local.