Trânsito muda em Três Lagoas para reduzir congestionamentos e melhorar a segurança

O Departamento de Trânsito de Três Lagoas iniciou uma série de intervenções para melhorar o fluxo de veículos e aumentar a segurança nas vias. As ações incluem mudanças no sentido de ruas, instalação de novos semáforos e reforço na sinalização. Informações foram explicadas pelo diretor de trânsito, José Aparecido de Moraes, durante entrevista ao RCN Notícias, na manhã desta quarta-feira (9).

Diretor no estúdio do RCN Notícias – Foto: Antônio Luiz/RCN67

Segundo o diretor José Aparecido de Moraes, as decisões são baseadas em estudos e diálogo com moradores. “Não fazemos alterações sem consultar a comunidade local”, afirmou.











Entre os locais com mudanças estão ruas no bairro Interlagos e entorno da Lagoa Maior. “Estamos organizando o tráfego para evitar congestionamentos, especialmente nos horários de pico”, explicou.

Melhorias no Trânsito

Com mais de 140 mil habitantes e 104 mil veículos registrados, a cidade já enfrenta pontos críticos de lentidão. Além da engenharia, o diretor destacou a importância da fiscalização e da educação no trânsito. “O maior inimigo do trânsito é o próprio motorista. Muitos ainda insistem em desrespeitar as leis”, disse.

Sobre as bicicletas elétricas, Moraes lembrou que uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prevê que esses veículos devem ser cadastrados até dezembro deste ano. Até lá, as ações educativas serão intensificadas.

Em relação aos pedidos de quebra-molas e faixas elevadas, ele foi direto: “Não somos contra, mas precisam seguir critérios técnicos. Em alguns locais, o quebra-mola pode até aumentar o risco de acidentes”.

Ações Educativas e Diálogo

O Departamento reforçou que está aberto ao diálogo e se colocou à disposição para ações educativas em escolas, empresas e comunidades. “Trânsito seguro depende da consciência de todos”, concluiu.