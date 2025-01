Três Lagoas atrai trabalhadores de diversas regiões

Mato Grosso do Sul tem se destacado como um dos estados mais promissores do Brasil quando o assunto é geração de empregos. Atraídos pelas oportunidades, muitos trabalhadores têm deixado suas cidades natais para construir uma nova vida na Costa Leste do estado, especialmente em Três Lagoas.

O setor de papel e celulose, junto com as florestas plantadas, é um dos principais motores desse desenvolvimento. Segundo o Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a cadeia produtiva florestal gera mais de 14 mil empregos diretos e 12 mil indiretos em Mato Grosso do Sul. Com o maior parque industrial de base florestal do país, a região atrai trabalhadores de diversas partes do Brasil.

Terceira maior economia do estado, Três Lagoas se tornou um polo de atração devido à diversificação de sua base econômica. A cidade abriga empreendimentos que exigem mão de obra especializada e também promove a capacitação de trabalhadores. Recentemente, a retomada das operações da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) pela Petrobras trouxe uma nova onda de oportunidades, com demanda por profissionais qualificados.

Assim como destaca Esaú Rodrigues de Aguiar Neto, Secretário de Qualificação Profissional da Semadesc.“Temos empreendimentos que demandam cada vez mais mão de obra qualificada e também programas de capacitação em andamento. Além disso, a Costa Leste tem uma das melhores médias salariais do Brasil, em torno de R$ 3.500”, destacou Esaú.