Três Lagoas conquista primeiro lugar em três categorias no Torneio da Melhor Idade de Vôlei Adaptado

O Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez em Três Lagoas foi palco do Torneio da Melhor Idade de Vôlei Adaptado, evento promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, no sábado (9). A competição reuniu equipes de sete cidades dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, incluindo Andradina, Lavínia e Mirandópolis (SP) e Chapadão do Sul, Rochedo e Selvíria (MS), além da anfitriã Três Lagoas.

A cidade de Três Lagoas foi o grande destaque do torneio, conquistando o primeiro lugar em três das quatro categorias disputadas: 58+ Feminino, 68+ Feminino e 58+ Masculino. As categorias foram divididas por faixa etária, com disputas femininas para as idades 45+, 58+ e 68+, além de uma categoria masculina para a faixa 58+.

Confira a classificação final por categoria:

Categoria 45+ Feminino

1º Lugar: Rochedo

2º Lugar: Lavínia

3º Lugar: Três Lagoas

Categoria 58+ Feminino