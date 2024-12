Três Lagoas é a 19ª no ranking nacional das melhores cidades para negócios no agro

Três Lagoas ganhou destaque nacional ao alcançar a 19ª colocação no ranking das melhores cidades para negócios no setor agropecuário, divulgado nesta semana pela consultoria Urban Systems em parceria com a Revista Exame. O município obteve um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM) de 0.00975, consolidando-se como um polo atrativo para investimentos no agronegócio.

O estudo analisou municípios com mais de 100 mil habitantes em seis eixos econômicos: comércio, serviços, indústria, educação, saúde, agropecuária e mercado imobiliário

Na agropecuária, o desempenho de Três Lagoas reflete sua relevância regional, especialmente considerando que o setor representa 8% do Produto Interno Bruto (PIB) local, que alcançou R$ 11,6 bilhões em 2023.

Além de Três Lagoas, outros dois municípios sul-mato-grossenses figuraram na lista: Dourados, o primeiro no estado e 16º no país, e Campo Grande, na 116ª posição nacional.

Potencial do agro

O administrador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Frank Morais, destaca que Três Lagoas tem se consolidado como um dos principais destinos para investidores devido a avanços em infraestrutura logística, ambiente de negócios e características naturais que favorecem o agronegócio.

“Os recursos hídricos abundantes, boas condições climáticas e o solo propício para atividades como silvicultura e citricultura tornam o município um ponto estratégico. Além disso, a localização geográfica facilita o escoamento da produção por meio de estradas, ferrovias, hidrovias e transporte aéreo, ampliando a atratividade para o mercado internacional, especialmente com os avanços na rota bioceânica”, explicou Morais.