Três Lagoas enfrenta aumento em índices de acidentes de trabalho

Apenas na primeira quinzena de janeiro deste ano, 94 acidentes de trabalho foram notificados em Três Lagoas, dos quais 31 já foram confirmados, incluindo uma morte que segue em investigação. Esses números indicam uma preocupação crescente com a segurança dos trabalhadores no município.

O caso mais recente ocorreu no dia 14 deste mês. Durante a realização de serviços de desbrota com o uso de roçadeiras, o trabalhador José Victor Viana do Nascimento, integrante de uma equipe de cinco pessoas, foi atingido no tórax por um objeto estranho. Apesar das tentativas de primeiros socorros realizadas pelo encarregado da equipe, José Victor não resistiu e faleceu no local. Este trágico episódio ilustra a importância da prevenção. “Estamos recebendo um número alto de notificações, o que exige mais investigação e ações imediatas para evitar novos casos”, destacou Poliana Rossino Cestari, coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador.

ANO PASSADO

Em 2024, foram registrados 1.129 acidentes de trabalho no município, dos quais 809 foram confirmados após investigação. Entre esses casos, houve seis óbitos. As principais causas incluem acidentes de trânsito, impacto por objetos, cortes e quedas. Apesar dos números elevados, há indícios de subnotificação, o que pode indicar uma situação ainda mais grave. “Esses acidentes são notificados pelas unidades de saúde por meio de fichas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Com base nessas fichas, realizamos investigações epidemiológicas, entramos em contato com os trabalhadores e implementamos ações de prevenção”, explicou Poliana.