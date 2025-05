Três Lagoas institui Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico

O Conselho será ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito e vai funcionar como um grupo consultivo, ou seja, dará sugestões e orientações para que as decisões da gestão pública sejam ainda mais eficientes.

A Prefeitura de Três Lagoas conta, agora, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codec), criado pela Lei nº 4.283, sancionada pelo prefeito Cassiano Maia no dia 29 de abril de 2025, a fim de planejar e executar ações que promovam o crescimento econômico de forma organizada e participativa.

O Conselho será presidido pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo. Além dele, fazem parte do grupo outros representantes de secretarias municipais, instituições de ensino como UFMS, AEMS e IFMS, entidades como Sebrae, ACITL, Fiems, Fecomércio, Abrasel, AJE, entre outras, além de grandes empresas da cidade, como a Suzano e a Eldorado Brasil.

As reuniões do Codec acontecerão uma vez por mês, mas também poderão ser feitas de forma extraordinária quando houver necessidade. Os participantes não receberão pagamento, pois a função é voluntária e considerada um serviço importante para o município. O regimento interno, que define regras de funcionamento do Conselho, será elaborado nos próximos 120 dias.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas