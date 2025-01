Três Lagoas promove 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (21), será realizado a 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, das 7h às 14h, na Câmara Municipal de Três Lagoas, com o tema central: “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”. Para participar, é necessário preencher o formulário online.

O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) da prefeitura da cidade. A iniciativa está alinhada à Portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) nº 1.079/2024, que convoca a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (5ª CNMA).

O objetivo principal da conferência é promover o debate, a formulação de proposições e a construção de estratégias voltadas para enfrentar os desafios climáticos atuais e futuros. As propostas elaboradas durante o evento subsidiarão a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, fortalecendo o compromisso de Três Lagoas com a agenda ambiental global.