Três Lagoas promove eventos sobre equidade racial na saúde pública

A Prefeitura de Três Lagoas, com apoio do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAUDE), organizou dois eventos nesta terça-feira (19), para discutir a equidade racial na saúde pública. Com o tema “A sua consulta tem cor?”, os eventos reuniram profissionais de saúde, estudantes e a comunidade para debater como a questão racial impacta o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de promover um atendimento mais justo e inclusivo.

O primeiro evento ocorreu no Plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de 40 profissionais da Rede Municipal de Saúde. A capacitação focou em práticas e estratégias para incorporar a equidade racial no atendimento, destacando a importância de garantir direitos a todos.