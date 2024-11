Três Lagoas reforça vacinação contra dengue para crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas está intensificando a campanha de vacinação contra a dengue, voltada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A iniciativa ainda conta com 2.122 doses disponíveis e busca ampliar a imunização deste público-alvo.

A vacina contra a dengue é uma ferramenta essencial no combate à doença, que já registrou 1.389 casos confirmados no município em 2024. O imunizante previne a infecção pelos quatro sorotipos do vírus e reduz a gravidade dos casos, especialmente em pessoas previamente expostas à doença.

Além de proteger diretamente os vacinados, a imunização ajuda a criar uma barreira de proteção coletiva, reduzindo hospitalizações, como por casos graves de dengue hemorrágica, e evitando novos surtos. A vacina é segura, aprovada pelas autoridades de saúde e comprovadamente eficaz na prevenção da dengue.