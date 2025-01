Três Lagoas registra 78 casos suspeitos de dengue em janeiro deste ano

O estado de Mato Grosso do Sul já contabiliza 708 casos prováveis de dengue, sendo 204 confirmados, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgado na quinta-feira (23). Em Três Lagoas, foram registrados 78 casos suspeitos, dos quais quatro foram confirmados neste mês de janeiro. O estado ainda não registrou óbitos pela doença este ano.

Nos últimos 14 dias, o município de Selvíria apresentou alta incidência de casos confirmados, enquanto Inocência e Pedro Gomes registraram média incidência. Segundo a SES, a recomendação é que, ao apresentar sintomas de dengue ou Chikungunya, as pessoas procurem uma unidade de saúde e evitem a automedicação.

Vacinação

O Estado já aplicou 122.224 doses da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias – faixa etária com maior número de hospitalizações. O imunizante segue esquema de duas doses, com intervalo de três meses, e Mato Grosso do Sul recebeu 207.796 doses do Ministério da Saúde.