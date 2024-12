Três Lagoas registra queda de índices criminais

Para se ter uma ideia, entre os meses de janeiro e dezembro deste ano, Três Lagoas registrou 2.146 ocorrências de furto, sendo que no ano passado foi 2.439 e, no anterior, 2.287. O crime de roubo chegou a 103 casos, em 2024. Nos últimos dois anos, atingiram 143 e 148 respectivamente. “A Polícia Militar tem trabalhado sem medir esforços, reforçando o patrulhamento ostensivo, as abordagens, o monitoramento em pontos considerados críticos, além de contar com o apoio da comunidade em denúncias”, enfatizou o comandante da PM, Ronaldo Moreira.

Cidade segura

Uma pesquisa realizada pelo guia imobiliário My Side, em que são apontadas as cidades mais seguras para adquirir imóvel e viver na região Centro-Oeste, colocou Três Lagoas na lista. A pesquisa foi divulgada em setembro e baseada nos dados do Censo 2022 do IBGE e do Ministério da Saúde. O indicador leva em consideração a taxa de assassinatos em municípios com mais de 100 mil habitantes. Entre os três estados que compõem a região, Três Lagoas ocupa a 4ª colocação na pesquisa e ficou em 1º lugar em relação às cidades de Mato Grosso do Sul.

O levantamento destaca Três Lagoas com um índice de 15,6 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, referenciando que, atualmente o município têm 141 mil pessoas, conforme o IBGE.

Por outro lado, no mês de junho, o estudo do Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que Três Lagoas é a 3ª cidade mais violenta de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Dourados e Campo Grande. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em 2024, foram registrados 14 homicídios, no município. Em 2023, foram 16 casos e, em 2022, 15 homicídios.