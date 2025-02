Três Lagoas se destaca na geração de empregos com avanço da indústria de transformação

No ranking estadual, o município registrou um saldo de 349 novos empregos formais, reforçando sua posição como um dos polos industriais mais relevantes do estado. A cidade ficou atrás apenas de Campo Grande, Dourados, Aparecida do Taboado, Nova Andradina e Sidrolândia em número de vagas criadas.

A indústria de transformação foi o grande motor da geração de empregos em Mato Grosso do Sul em 2024, criando 6.370 novas vagas ao longo do ano, segundo o Observatório da Indústria da Fiems. E Três Lagoas teve um papel importante nesse cenário, figurando entre as cidades com maior saldo positivo de contratações.

Com o crescimento do emprego industrial, o setor injetou cerca de R$ 6,1 bilhões na economia de Mato Grosso do Sul ao longo do ano passado, apenas com o pagamento de salários. De acordo com Ezequiel Resende, economista-chefe da Fiems, a atividade industrial encerrou o ano com um contingente de 157.612 trabalhadores formais no estado.

Desses, 116.363 atuam na indústria de transformação, segmento que mais cresceu, seguido pela construção civil (28.426 empregados), serviços industriais (8.346) e indústria extrativa mineral (4.477).

Três Lagoas segue consolidando sua posição como um dos principais polos industriais do estado, especialmente nos setores de celulose, papel, siderurgia e bioenergia. O crescimento da indústria local reforça não apenas a geração de empregos, mas também a circulação de renda e o desenvolvimento econômico da região.