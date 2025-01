Três Lagoas se destaca no ICMS Ecológico com índice significativo para 2025

A Resolução Semadesc 074, publicada no Diário Oficial do Mato Grosso do Sul, oficializou os índices de participação dos municípios do Estado na arrecadação do ICMS Ecológico para 2025. Três Lagoas figura como um dos municípios com destaque na distribuição, apresentando um índice de 1,8414, refletindo os esforços em políticas ambientais.

Critérios de distribuição

Os índices consideram variáveis como a presença de Unidades de Conservação, implementação de sistemas de coleta seletiva, destinação de resíduos sólidos e áreas de proteção ambiental. Em Três Lagoas, os Parques Naturais Municipais da Capivaras e do Pombo foram fatores importantes para compor o índice ambiental. No caso do Parque Natural do Pombo, seu peso foi destacado com um índice de 1,3647, contribuindo significativamente para o resultado final.

Resultados financeiros