Três Lagoas vai sediar Jogos Escolares da Juventude

Entre os dias 16 de maio e 1º de junho, Três Lagoas será o palco da etapa estadual dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul (JEBMS). O evento é promovido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

A cerimônia de abertura será em 16 de maio, às 16h, no balneário municipal, e trará uma proposta diferenciada, com foco no meio ambiente. O balneário, considerado um dos cartões postais da cidade, agora conta com uma rampa de acesso recém-inaugurada, facilitando a acessibilidade para todos. O secretário da Sejuvel, Walter Dias, destacou a inovação da proposta para a cerimônia de abertura.

“Será uma abertura voltada ao meio ambiente, utilizando nosso principal ponto turístico e alinhada com a temática ambiental, já que o Brasil sediará a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em novembro. Estamos preparando um grande evento com o apoio de todas as secretarias da Prefeitura”, afirmou o secretário.

A expectativa é de que cerca de 4.500 pessoas — entre atletas, comissões técnicas e organizadores — participem do evento, promovendo não só o desenvolvimento esportivo, mas também o aquecimento da economia local.

A competição será dividida em três blocos e ocorrerá em oito locais distintos do município. Estudantes-atletas de 12 a 17 anos, oriundos de várias cidades de Mato Grosso do Sul, disputarão modalidades coletivas e individuais, fortalecendo o esporte escolar e promovendo a integração entre os jovens.

Confira a programação da Etapa Estadual dos Jogos Escolares da Juventude de MS em Três Lagoas:

Bloco I – 16 a 19 de maio