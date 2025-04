Três Lagoas tem segunda morte a esclarecer em 24h

Um homem, de 32 anos, foi encontrado morto, no bairro Quinta da Lagoa, em Três Lagoas, na segunda-feira (7). Ele estava na residência que fica rua Rayldo de Oliveira Gomes e identificado como Alexandre Sanxo de Almeida.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 10h20, familiares de Alexandre solicitaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após encontrá-lo sem sinais vitais. No local, os socorristas confirmaram o óbito e acionaram a Polícia Militar, que se fez presente com militares da Força Tática.