Três Lagoas terá reforço nos atendimentos de saúde mental com Caps 24 horas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas anunciou planos para melhorar o atendimento psicossocial no município, atendendo à crescente demanda na área de saúde mental. Entre as iniciativas, está a criação de um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS IJ) e a transformação do CAPS II em CAPS III, que funcionará 24 horas por dia.

De acordo com a secretária de Saúde, Elaine Fúrio, o novo CAPS IJ será voltado ao atendimento de crianças e adolescentes, uma população que atualmente não dispõe de suporte adequado no município. Já o CAPS III será uma unidade com funcionamento ininterrupto, ampliando os serviços disponíveis para pacientes psiquiátricos e dependentes químicos.