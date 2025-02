Três-lagoense bate recorde nacional ao completar 100 mil passos em menos de 24 horas

Lucas iniciou a contagem de passos há apenas dois anos e, pouco a pouco, foi aumentando a meta diária. “No início, achei que 100 mil passos eram impossíveis, mas comecei a acreditar e me preparar. Quando percebi, já estava atingindo marcas como 20 mil, 30 mil e até 60 mil passos por dia”, relata.

Com 20 anos de experiência em musculação, Lucas encontrou na caminhada um novo desafio para superar seus limites. “Sempre gostei de desafios e a caminhada se tornou uma forma dinâmica de praticar atividade aeróbica, além de melhorar meu foco e concentração”, conta o atleta. Durante os treinos, ele aproveitava o tempo para assistir vídeos e atender clientes, tornando o processo mais dinâmico e natural.

Um atleta de Três Lagoas entrou para a história ao registrar um recorde nacional impressionante: Lucas Prates percorreu 100 mil passos em menos de 24 horas. O feito, registrado pelo RankBrasil, aconteceu no dia 10 de agosto de 2024 e só foi confirmado oficialmente em janeiro deste ano.

Para a realização do desafio, a preparação incluiu duas semanas de monitoramento da previsão do tempo. “Precisava de um dia frio e nublado, pois caminhei pelas ruas e percorri mais de 70 quilômetros”, explica. O desafio teve início à meia-noite e terminou por volta das 19h do mesmo dia.

Apesar de já ter conquistado títulos no fisiculturismo, como o de campeão estadual de bodybuilder, Lucas vê a caminhada como algo mais significativo. “Muita gente acha que caminhar é inútil, mas, com persistência, podemos ir muito longe. Esse desafio foi uma metáfora para mostrar que o esforço contínuo pode gerar grandes conquistas”, reflete.

Atualmente, Lucas está escrevendo um livro sobre sua experiência e já estabeleceu um novo objetivo para 2025: completar 120 mil passos em um único dia. Ele compartilha sua rotina de treinos nas redes sociais e busca incentivar outras pessoas a adotarem hábitos mais saudáveis.