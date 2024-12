Três-lagoense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia no Rio de Janeiro

O esporte de Três Lagoas tem vivido um ano de conquistas, especialmente no vôlei de praia. A atleta Ana Cordeiro, representante da cidade, brilhou na 10ª etapa do Campeonato Brasileiro Aberto de Vôlei de Praia, disputada no Rio de Janeiro, ao conquistar a medalha de ouro.

Ana destacou que o título é resultado de muito esforço e dedicação. “É o reflexo do trabalho que a Ana Rita (técnica) faz com a gente. Estou muito feliz por dar o meu melhor nessa etapa e por trazer o ouro para minha cidade e meu estado”, disse a atleta, referindo-se ao torneio realizado na icônica praia de Copacabana.

Recentemente, Ana formou dupla com Neide, atleta de Alagoas que treina em Fortaleza. Apesar da parceria recente, os resultados surpreenderam. Após um vice-campeonato na etapa anterior, em Natal, as jogadoras alcançaram o topo do pódio no Rio de Janeiro. “É incrível como, em tão pouco tempo, conseguimos ir tão longe, sendo campeãs e garantindo a classificação para o Top 16 em 2025”, celebrou.