Três-lagoense participa da 1ª edição da maratona no pantanal

Atletas de diferentes idades enfrentaram um desafio extremo na fazenda Baía das Pedras, localizada em Aquidauana, região da Nhecolândia, no Pantanal Sul-mato-grossense, no último sábado (14). Entre os 120 competidores da 1ª maratona da região, o destaque foi o três-lagoense José Ricardo Moreira, de 63 anos, que conquistou o 4º lugar na classificação geral em 2h e 23 minutos de prova.

José Ricardo, atleta amador conhecido em Três Lagoas pela paixão pela corrida, superou não apenas os 21 km da prova, mas também as dificuldades impostas pela artrose na perna direita. “A minha qualidade de vida vem desse esporte maravilhoso chamado corrida. Esse problema de saúde já me atrapalhou muito, já me causou muita dor, mas hoje, graças a Deus, não me atrapalha tanto. Quando cheguei na prova e os meninos me viram, eu contei a minha história e eles ficaram meio duvidosos, achando que eu não corria. Mas quando viram o resultado, ficaram impressionados. Eu cheguei em 4º no geral, deixando muita gente para trás, inclusive muito garotão. O segundo e o terceiro colocados só foram me ultrapassar lá pelo 14º km“.

O percurso incluiu trilhas próximas à água, travessias aquáticas e trechos de areia fofa, testando os limites físicos e mentais dos participantes. “É uma prova desafiante para nós. Correr no Pantanal, numa área alagada, é bem difícil, porque tivemos que atravessar 10 lagoas. É uma experiência única correr no Pantanal, ao lado do jacaré, da capivara, do porco-do-mato… É uma experiência que vai ficar marcada para sempre em nossas vidas“.