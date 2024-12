Três-lagoenses formam filas em lotéricas

O último dia de 2024 está movimentado nas casas lotéricas de Três Lagoas. O motivo? A Mega da Virada, que vai pagar o maior prêmio da história do concurso: R$ 600 milhões. A corrida para garantir a sorte grande levou pessoas de todas as idades e profissões às filas, cada uma com sonhos e planos para uma vida milionária.

Carlos de Souza, motorista, deixou para o penúltimo dia para fazer suas apostas. “Vou fazer três jogos simples, surpresinhas. Se ganhar, dá para parar de trabalhar. Já é vida nova no próximo ano”, contou, esperançoso.

O aposentado José Francisco, com duas cartelas na mão, optou por seis jogos simples e um bolão com amigos. “Um pedacinho do prêmio já me satisfaz. Dá para viajar, conhecer o mundo e fazer muita coisa”, afirmou, rindo ao imaginar a fortuna.

Outros, como o tratorista Acilon Rosa de Assunção, têm planos mais simples, mas igualmente ambiciosos. “Se eu ganhar, vou comprar um sítio para trabalhar por conta própria. Continuo no campo, mas no meu lugar”, declarou.

A jovem estudante Maria Eduarda também entrou na fila, influenciada pela família. “Se ganhar, quero terminar a faculdade, ajudar minha família e conhecer o mundo. É um sonho de criança”, disse com brilho nos olhos.