Três-lagoenses se destacam e irão ao sul-americano de Karatê

Os atletas Thomas Ryu Kobayashi e Danilo Yudi Hatsunoma, da Associação Zanon de Karatê (AZK), participaram, entre os dias 1º e 4 de maio, da etapa classificatória do Campeonato Brasileiro e da seletiva para a Seleção Brasileira. Os eventos, organizados pela Confederação Brasileira de Karatê, foram realizados no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju (SE).

Thomas Ryu Kobayashi, que já havia se classificado anteriormente para as Finais do Campeonato Brasileiro nas categorias kata e shiai kumite, garantiu também uma vaga na Seleção Brasileira de shiai kumite. Ele representará o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Karatê, que acontecerá de 30 de junho a 8 de julho, em Recife (PE). A competição é uma das mais importantes do continente e classificará os três melhores de cada categoria para o Campeonato Pan-Americano.

O atleta Danilo Yudi Hatsunoma também conquistou sua vaga para as Finais do Campeonato Brasileiro, na categoria kata.

Ambos já haviam participado, em março, da etapa classificatória realizada em Macaé (RJ), que também serviu como seletiva nacional.