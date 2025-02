TVC em Casa: Loteamento OT atrai moradores e empreendedores

O Loteamento OT tem se destacado como uma opção viável para quem busca moradia e oportunidades de negócio em um local estruturado. Com ruas asfaltadas, rede de esgoto e iluminação, a região tem atraído novos moradores e investidores.

Um dos exemplos é William Pereira, proprietário da William Serralheria, que decidiu investir no local após uma pesquisa de mercado. “Antes de me mudar, analisei outras áreas, mas percebi que o crescimento do bairro era promissor. Em seis meses, finalizei a compra do lote e iniciei meu negócio”, conta William, que reside e trabalha na região há seis anos.

O empreendedor emprega atualmente três pessoas e destaca que a localização estratégica do loteamento foi essencial para o sucesso da empresa. “Escolhemos um ponto de esquina, próximo a diversos apartamentos. Conseguimos fechar contratos importantes, incluindo grades e coberturas para vários imóveis da área”, explica.