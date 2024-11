TVC Empresa: Black Friday na Gazin traz descontos exclusivos em Três Lagoas

A rede de lojas Gazin realiza sua Black Friday em grande estilo nas duas unidades de Três Lagoas, com descontos expressivos em diversos produtos. As lojas, localizadas na Rua Paranaíba e na Avenida Clodoaldo Garcia, oferecem promoções até o fim do estoque. Durante o quadro TVC Empresa, do programa TVC Agora, do TVC HD Canal 13.1, algumas das ofertas foram divulgadas, como:

TV de 70 polegadas com comando de voz: de R$ 5.999 por R$ 4.299, parcelada em até 12 vezes de R$ 358 no carnê.

Geladeira Brastemp 375L: de R$ 3.999 por R$ 2.998, em 15 vezes sem juros de R$ 199 no carnê.

Lavadora Electrolux 14kg: de R$ 2.299 por R$ 1.873, em até 15 parcelas de R$ 124,90.