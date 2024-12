TVC Empresa: loja 4 da Drogaria 7 Pharma comemora aniversário com descontos especiais

O quadro TVC Empresa, do programa TVC Agora, esteve na loja 4 da Drogaria 7 Pharma, nesta quinta-feira (12). A loja fica localizada na rua Yamaguti Kankit, número 1515, no bairro Vila Carioca, em Três Lagoas, e está comemorando o primeiro ano de funcionamento, com descontos e ofertas especiais para os clientes.

O gerente da loja, Pedro Tiago, falou sobre as principais promoções, como o pote de 1kg com máscara, de todas as linhas da Skala, que de R$15 está saindo por R$9,99. Outra promoção comentada por Pedro, foi a oferta dos Panettones e Chocottones da Bauduco, que está por R$22,99.