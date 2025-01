TVC na Rua: moradora denuncia acúmulo de água em esquina do bairro Vila Nova

A moradora Daniele da Silva, do bairro Vila Nova, fez um apelo pedindo que a situação no cruzamento da rua Visconde Tamandaré, do bairro Vila Nova, fosse divulgada. Segundo ela, até mesmo uma pequena chuva é suficiente para formar um grande acúmulo de água, criando um lago na via. O caso foi abordado no quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, exibido nesta quarta-feira (29).

Daniele informou que já solicitou providências à Prefeitura, mas ainda não obteve retorno. A moradora busca chamar a atenção para o problema e cobra uma solução das autoridades.