TVC na Rua: moradores alertam sobre aumento de escorpiões no verão

O quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, desta sexta-feira (24), alertou sobre o aparecimento de animais peçonhentos em Três Lagoas. Com a chegada do verão, caracterizado por altas temperaturas e chuvas intensas, os casos de aparecimento de escorpiões têm preocupado moradores de diversas regiões do Brasil. Esse período é especialmente propício para a proliferação desses animais, que buscam abrigo em locais úmidos e escuros, como roupas, calçados e frestas nas residências.

No bairro Jardim das Acácias, uma moradora teve um susto recente ao encontrar um escorpião morto em meio às roupas que havia acabado de lavar. Apesar do alívio de não ter sido picada, a situação serve como alerta, principalmente para famílias com crianças pequenas, que estão entre as mais vulneráveis aos efeitos do veneno.

Casos assim não são isolados. Um morador da cidade relatou ter encontrado mais de 25 escorpiões em sua casa nos últimos quatro anos. Em uma ocasião, um deles foi encontrado no quarto, próximo ao berço de sua filha de apenas um ano e meio.

A picada de escorpião pode ser perigosa e, em casos mais graves, fatal, especialmente para crianças menores de cinco anos. O recomendado é levar a vítima imediatamente a um hospital, como a Santa Casa ou o Hospital Regional, para receber atendimento e, se necessário, o soro antiescorpiônico.