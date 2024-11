TVC na Rua: Moradores cobram solução para buracos deixados por obra de drenagem

“Quebraram o asfalto da minha rua e, desde então, deixaram na terra. Já tem mais de dois meses que está assim”, disse um morador, indignado com a situação. Ele também mencionou que, apesar do recapeamento estar em andamento em outras ruas do bairro, o problema persiste porque a empresa não realizou a recuperação do pavimento danificado.

Nota da Prefeitura de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) esclareceu que o corte no pavimento foi feito em função das obras de drenagem na região. A pasta informou que a recomposição do asfalto faz parte do contrato firmado com a empresa executora e será realizada ao final do processo. Dessa forma, o recapeamento não será realizado pela administração municipal, mas está previsto como uma etapa da obra contratada.