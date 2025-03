TVC na Rua: terrenos abandonados preocupam moradores do Jardim Paranapungá

Moradores do bairro Jardim Paranapungá, em Três Lagoas, denunciam o abandono de terrenos na rua Querubin Pereira dos Santos, esquina com a rua Mário César Mancini. A falta de manutenção tem gerado transtornos à comunidade, que convive com o matagal alto e queimadas irregulares.

Além das queimadas, a falta de manutenção dos terrenos gera insegurança. O matagal alto pode servir de esconderijo para criminosos, aumentando os riscos para quem circula à noite, especialmente trabalhadores que retornam para casa após o expediente.

A equipe do quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, tentou contato com a prefeitura, mas, devido ao ponto facultativo na manhã desta quarta-feira (5), não obteve resposta até o momento. Entretanto, com base em casos semelhantes, a responsabilidade pela limpeza é dos proprietários dos terrenos, e a fiscalização tem autuado os responsáveis.

A orientação para os moradores é denunciar a situação às autoridades competentes pelo telefone (67) 99275-4326. A expectativa é que os proprietários dos terrenos tomem providências para solucionar o problema e garantir mais segurança e qualidade de vida à população.