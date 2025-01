Mais de 350 candidatos são aprovados para ingresso na UFMS de Três Lagoas em 2025

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) antecipou a divulgação dos resultados finais dos processos seletivos, incluindo o Vestibular UFMS e a 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe). No campus de Três Lagoas, mais de 350 candidatos foram aprovados. As listas com notas, classificação geral e convocações foram publicadas na terça-feira (28) e estão disponíveis na página Ingresso UFMS. A matrícula dos aprovados será realizada exclusivamente on-line e pode ser feita até 31 de janeiro.

A reitora Camila Ítavo, o vice-reitor Albert Schiaveto e o pró-reitor de Graduação, Cristiano Vieira, comunicaram a antecipação diretamente aos candidatos mais bem colocados. Segundo Vieira, a medida beneficia a Universidade e os aprovados, permitindo que organizem seus próximos passos acadêmicos.