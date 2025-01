UFMS de Três Lagoas oferecerá primeiro programa de residência médica

O Câmpus de Três Lagoas (CPTL) foi credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação para oferecer o primeiro programa de residência médica na área de Medicina de Família e Comunidade, com previsão de início em março de 2025. Este marco celebra o aniversário de 10 anos do curso de Medicina do CPTL e é um passo significativo para a formação de médicos especialistas na região.

O coordenador do curso de Medicina, Vinícius Neves, destaca que a iniciativa nasceu da proposta do corpo docente e tem como objetivo não só qualificar profissionais, mas também fixá-los em Três Lagoas. O programa atenderá à demanda por especialistas nas unidades de saúde do município e será realizado com a parceria do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Hospital Regional da Costa Leste e a Prefeitura de Três Lagoas, que financiará as bolsas no valor de R$ 5,5 mil.

A residência terá duração de dois anos e iniciará com duas vagas, com a previsão de aumentar para quatro vagas até 2026. As atividades ocorrerão principalmente nas Unidades de Saúde da Família, com estágios em diversas áreas como pediatria, ginecologia, pequenas cirurgias, urgência, docência e gestão. O coordenador ressalta que a escassez de especialistas e a expansão da Estratégia de Saúde da Família tornam a presença de programas como esse essencial para a cidade.