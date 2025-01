UFMS divulga resultado preliminar do Vestibular 2025

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) disponibilizou o resultado preliminar das provas objetivas e de redação do Vestibular 2025. O documento, publicado na página oficial da instituição, apresenta as notas de todos os participantes, além da lista de candidatos ausentes e eliminados do processo seletivo.

De acordo com o diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, Dionisio Leite Filho, os candidatos devem verificar atentamente suas pontuações. “O candidato possui os espelhos da redação e do cartão resposta na Área do Candidato. As notas são dispostas apenas no edital. Após a análise de recursos, são publicados os editais de resultado final e convocação de matrícula”, explicou.

Candidatos que identificarem inconsistências nas notas poderão apresentar recurso administrativo entre os dias 10 e 13 de janeiro. A divulgação do resultado final, incluindo as respostas aos recursos, está prevista para 4 de fevereiro.