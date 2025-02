UFN 3 será retomada e Petrobras oferece quatro mil vagas para capacitação

A Petrobras anunciou a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-3), em Três Lagoas, após dez anos de paralisação. Com um investimento aprovado de R$ 3,5 bilhões, a previsão é que a unidade entre em operação em 2028, contribuindo para o fornecimento de fertilizantes nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e São Paulo. A retomada das obras está programada para o segundo semestre deste ano. “A Petrobras está na fase de contratação do escopo remanescente que falta ainda ser finalizado para conclusão da unidade”, informou a Petrobras em nota.

Capacitação

Para atender à demanda de mão de obra qualificada com a retomada das obras e a futura operação da UFN-3, a Petrobras anunciou nesta semana, a abertura de quase 4 mil vagas em Três Lagoas no Programa de Capacitação Autonomia e Renda. O programa visa a qualificação de pessoas em situação de vulnerabilidade social, priorizando moradores da região e promovendo a empregabilidade no setor de óleo e gás.

A iniciativa é uma parceria entre a Petrobras, o Sesi-Senai e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Os cursos oferecidos serão de Formação Inicial e Continuada (FIC) para quem possui pelo menos o 5º ano do Ensino Fundamental e cursos técnicos para quem tem Ensino Médio completo. A capacitação contribuirá para a geração de empregos na região, especialmente no Complexo de Energias Boaventura, no Rio de Janeiro, e na própria UFN-3.

Investimentos

O anúncio da retomada das obras e da capacitação ocorreu nesta semana, durante o Fórum Brasil de Energia, realizado no Rio de Janeiro. Durante o evento, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltou que a estatal está acelerando investimentos em refino, logística, fertilizantes, gás e energias renováveis. O planejamento da empresa até 2050 prevê um crescimento de 60%, alinhado ao desenvolvimento econômico do Brasil.