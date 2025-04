Unidade do Castramóvel ficará na Câmara de Vereadores até 9 de maio

A unidade do Castramóvel, monitorado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), permanecerá na Câmara Municipal de Três Lagoas, até o dia 9 de maio. A ação oferece gratuitamente diversos serviços para cães e gatos. Os atendimentos são disponíveis para toda a população das 7h às 17h (exceto finais de semana e feriados).

No entanto, a castração é exclusiva para moradores do bairro Santos Dumont, Jardim Noroeste, Jardim Roris, Jardim Progresso e Jardim Oliveira, mediante agendamento prévio com apresentação de comprovante de residência.

PRÓXIMA ETAPA

A partir do dia 12 de maio, a unidade móvel estará na Clínica da Criança, atendendo toda a população e castração dos bairros JK, Jardim Alvorada e Vila Nova. O telefone para dúvidas é o (67) 99251-1668.

ATENDIMENTOS DISPONÍVEIS

• Castração de cães e gatos machos acima de seis meses de idade;

• Castração de gatas acima de seis meses de idade;