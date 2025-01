Unidades de Saúde passam a funcionar em horário estendido em Três Lagoas

As unidades de saúde de Três Lagoas estão funcionando em horário estendido até 25 de fevereiro para vacinar os jovens de 10 a 14 anos contra a dengue. A ação faz parte da campanha ‘MS Vacina Mais Dengue’, lançada pelo governo de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e proteger a população, especialmente em um momento endêmico da doença.

A cidade aderiu à campanha devido ao aumento de casos de dengue, incluindo a circulação do sorotipo 3, e a necessidade de garantir a proteção dos jovens. Atualmente, Três Lagoas conta com 65,5% de cobertura vacinal da primeira dose, mas o ideal é alcançar 90%. Para isso, as unidades de saúde estão atendendo até às 18h, além de abrir aos sábados, das 8h às 12h, em quatro unidades da cidade.