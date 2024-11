Unidades de Saúde terão plantões alusivos ao Novembro Azul

Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata e outros problemas prevalentes na população masculina, com a campanha Novembro Azul, que busca incentivar e orientar os homens a cuidarem da saúde, acolhendo-os de forma individualizada e integral. Com o objetivo de promover ações voltadas para essa causa, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará plantões nas Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, oferecendo atendimento especial para o público masculino.

O diretor de Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde, o médico Vinícius de Jesus Rodrigues, ressalta que o foco da campanha deste ano é o incentivo à prevenção da saúde masculina, conscientizando os homens sobre doenças que afetam o público masculino, com ênfase nas ações de prevenção e no diagnóstico precoce por meio de exames e consultas.

Aos sábados e em alguns dias da semana, as unidades da Rede Municipal estarão funcionando em regime de plantão, oferecendo atendimento especial com consultas odontológicas, médicas e de enfermagem, atualização do cartão de vacinas e realização de testes rápidos para HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), sífilis e hepatites B e C, entre outros serviços. Ações extramuros, em alguns bairros da cidade, também serão realizadas envolvendo nossas equipes de saúde da família e equipe multiprofissional.

Veja a programação das USFs para o Novembro Azul:

Dia 08 (sexta-feira)

USF Nova Três Lagoas – Das 16h às 20h

Dia 09 (sábado)

USF Novo Oeste

USF Santa Luzia

USF Chácara Eldorado

Dia 21 (quinta-feira)

USF Vila Alegre

Dia 23 (sábado)

USF Santa Rita

USF Santo André