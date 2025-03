Unidades de saúde promovem plantões especiais no sábado para mulheres

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está realizando atendimentos especiais para mulheres ao longo do mês de março. A iniciativa faz parte das atividades do “Mês da Mulher” e tem como foco a conscientização e prevenção do câncer de colo do útero, além do fortalecimento da atenção à saúde feminina.

Durante o período, as Unidades de Saúde da Família (USFs) oferecem exames preventivos, palestras educativas e orientações voltadas ao bem-estar das mulheres. Confira o cronograma dos atendimentos em plantão:

22 de março (sábado)

USF Joel Neves: 7h às 16h

USF Miguel Nunes: 7h às 12h

USF Atenas: 8h às 16h

27 de março (quinta-feira)