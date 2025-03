Vacinação contra a dengue tem adesão abaixo do esperado, aponta Saúde

O mês de fevereiro em Três Lagoas foi marcado pela campanha de vacinação contra a dengue “Vacina Mais”, porém, o resultado alcançado foi abaixo do esperado pela Secretaria Municipal de Saúde (Ses). No último sábado (8), por exemplo, foram registradas apenas quatro aplicações da vacina, durante uma ação especial. No total, em fevereiro, foram registradas 670 aplicações da primeira dose e 360 da segunda dose.

A coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja, concedeu entrevista para a equipe de reportagem daTVC, explicou sobre a situação e a expectativa da campanha. “Nós ficamos com um mês de campanha, como intensificação da vacina contra a dengue, porque a gente já vem vacinando desde fevereiro do ano passado, em um período de um ano de imunização no município. Temos o compromisso de estar vacinando essa população ou no mínimo 90% dela”, afirmou a entrevistada.