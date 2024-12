Vacinação contra dengue atinge só 48% do público

A cobertura vacinal contra dengue em Três Lagoas está abaixo do estabelecido pelo Ministério da Saúde. Apenas 48% do público-alvo, formado por crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, tomou a primeira dose do imunizante. Destes, somente 18% estão totalmente imunizados com a segunda dose. Os dados são considerados críticos pelo setor da Saúde municipal.

A coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja, explica que a faixa etária do público escolhida para receber a vacinação contra dengue é devido o alto índice de letalidade ao entrar em contato com a doença. “Muitas vezes é subestimado, mas pode evoluir de forma grave, se tornar uma dengue hemorrágica com desidratação, vômito intenso e evoluir a óbito”.