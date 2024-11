Vereador Sargento Rodrigues critica radares e gestão de trânsito em Três Lagoas

O vereador expressou insatisfação com algumas mudanças recentes na sinalização de ruas da cidade, como o cruzamento na rua Aparício da Silva Camargo, no Jardim Roriz. Ele acredita que decisões técnicas precisam ser tomadas por especialistas e não pelo prefeito. “Precisamos de um engenheiro de tráfego para tomar decisões que tragam benefícios para a população”, afirmou, ressaltando que a confusão gerada pela sinalização resulta em acidentes diários.

Durante entrevista no programa RCN Notícias, na Rádio Cultura FM, com transmissão simultânea na TVC HD, Canal 13.1, o vereador afirmou que o trânsito da cidade é caótico, atribuindo parte da situação à falta de conscientização dos motoristas e outra à ausência de investimentos corretos. Ele destacou a presença constante de caminhões pesados na área central, o que é proibido, e relembrou um acidente fatal envolvendo um veículo de grande porte na região. “O trânsito está violento, e precisamos de investimentos e melhorias com urgência”, declarou Rodrigues.

Nesta quarta-feira (13), o vereador Adriano César Rodrigues, conhecido como Sargento Rodrigues, levantou questionamentos sobre a eficácia dos radares eletrônicos e a gestão no trânsito de Três Lagoas. O parlamentar destacou o aumento de acidentes na cidade e apontou falta de sinalização adequada e alterações em infraestrutura de trânsito como causas do problema.

O vereador também mencionou a burocracia na gestão de trânsito. Ele defendeu a criação de uma secretaria de trânsito independente, para dar mais autonomia ao setor. Segundo ele, a atual subordinação do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), torna os processos morosos e ineficientes.

Além disso, Rodrigues apontou falhas na sinalização dos radares eletrônicos recentemente instalados, sugerindo que sua implementação “é uma pegadinha para multar a população”. Ele destacou a necessidade de dispositivos com display digital que informem ao motorista a velocidade com que trafega, como o radar em frente ao Câmpus II da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), na avenida Ranulpho Marques Leal. “Do jeito que está, esses radares geram multas injustas, pois a população nem sempre percebe a redução brusca para 40 km/h, especialmente em locais como a rotatória da Lagoa”, criticou.

Para o vereador, o limite de 40 km/h em algumas vias, como a Capitão Olinto Mancini, deveria ser reavaliado, enquanto os pontos realmente críticos deveriam ter sinalização reforçada. Adriano finalizou cobrando mais responsabilidade e uma gestão técnica que priorize a segurança e o bem-estar da população.