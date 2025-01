Vereadora Maria Diogo debate sobre exonerações e contratações na rede municipal de Três Lagoas

A vereadora reconheceu a dificuldade da medida, classificando-a como ‘impopular, mas necessária’, e ressaltou que as recontratações serão feitas com base em critérios como eficiência e pontualidade. “Muitos comissionados retornaram, mas é importante lembrar que cargos comissionados não oferecem estabilidade”, afirmou a professora.

Durante entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta segunda-feira (06), a vereadora e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinted), Maria Diogo (PT), abordou as recentes medidas administrativas adotadas pelo prefeito Cassiano Maia (PSDB), com foco especial nas exonerações e recontratações de servidores municipais.

Bebê viajava no veículo, e a droga foi encontrada em uma sacola ao lado do bebê conforto

Maria Diogo destacou que as exonerações atingiram de forma significativa o setor educacional, gerando debates sobre a valorização de profissionais concursados. “Nosso sindicato protocolou um pedido de posse para 469 aprovados no concurso, incluindo 327 professores. Esses servidores efetivos são essenciais para garantir estabilidade e continuidade nos trabalhos pedagógicos”, explicou.

A vereadora também expressou preocupação com a revogação de gratificações de diretores e adjuntos e do chamado ‘peso dois’ — benefício que garante remuneração dobrada para professores com carga horária ampliada. Segundo ela, a ausência dessas gratificações prejudica a previsibilidade financeira e desvaloriza a responsabilidade dos cargos.

Gestão e planejamento

A parlamentar defendeu a necessidade de mais concursos públicos para evitar a rotatividade no quadro de servidores e fortalecer o fundo previdenciário do município. “Precisamos priorizar servidores efetivos para garantir vínculos e qualidade no atendimento à população”, afirmou.

Embora reconheça a complexidade da situação, Maria Diogo reforçou a importância do diálogo com a administração municipal. “Continuaremos lutando pela valorização da carreira e por uma gestão democrática, com eleições diretas para diretores de escolas e critérios claros para a concessão de benefícios”, concluiu Diogo.