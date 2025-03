Vereadoras e vice-prefeita discutem políticas públicas voltadas a mulheres em Três Lagoas

As vereadoras presentes ressaltaram a necessidade de fortalecimento das políticas públicas, incluindo a criação de espaços de diálogo e apoio, como a audiência pública marcada para o dia 10 de março, às 18h30, na Câmara de Três Lagoas. A audiência, que debaterá questões como violência doméstica, contará com a participação de autoridades e especialistas, visando incentivar as mulheres a se empoderarem e denunciarem casos de abuso.

Durante a entrevista, Vera Helena falou sobre as iniciativas da Prefeitura de Três Lagoas em prol das mulheres, destacando a criação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), que oferece acolhimento e suporte às mulheres em situações de violência. Ela enfatizou também a importância de uma transformação que está em andamento, com a migração do CRAM para o Seanca, um novo serviço de atendimento integral que envolverá também o acompanhamento dos filhos das mulheres atendidas, tratando a complexidade do contexto familiar de forma mais abrangente.

Um vídeo que circula nas redes sociais tem gerado indignação entre os moradores de Três Lagoas, cidade que ocupa a 3ª posição econômica do estado de Mato Grosso do Sul. A gravação mostra um furto de fios de internet espalhados pelas ruas e pendurados em postes, o que se tornou um problema cada vez mais […]

Medida exige que as instituições financeiras verifiquem a conformidade de CPFs e CNPJs registrados nas chaves Pix com os dados da Receita Federal.

Vera Helena, que também já exerceu o cargo de vereadora, relembrou a trajetória das mulheres na política e a importância da ocupação de espaços de poder. Ela destacou que, embora muitas conquistas já tenham sido alcançadas, como a Lei Maria da Penha, a caminhada para garantir mais direitos e segurança às mulheres ainda é longa.

A vereadora Evalda Reis, que também é defensora de políticas públicas voltadas para as mulheres, aproveitou a oportunidade para agradecer pelo trabalho de todas as mulheres da cidade e pela parceria com as colegas de Câmara e do Executivo. Já a vereadora Sirlene dos Santos lembrou da importância de se continuar a luta pela igualdade e pela redução da violência contra a mulher, com foco na sensibilização e apoio institucional.

Com o crescente aumento dos casos de violência doméstica em Três Lagoas, conforme noticiado recentemente, a Prefeitura e a Câmara Municipal seguem juntas na busca por soluções que proporcionem maior segurança e bem-estar para as mulheres da cidade. As ações incluem desde o fortalecimento de serviços de acolhimento até a criação de novos mecanismos de apoio.