Vereadores de Três Lagoas pretendem destravar Plano Diretor

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), já declarou que a revisão do Plano Diretor será uma das prioridades de sua gestão, com previsão de conclusão no primeiro semestre deste ano. Essa atualização é considerada essencial para destravar o crescimento urbano e corrigir entraves impostos pela legislação atual.

O Plano Diretor é uma das principais leis municipais, pois define diretrizes e propostas para o desenvolvimento socioeconômico, preservação ambiental e organização territorial do município. Previsto pela Constituição Federal e regulamentado pelo Estatuto da Cidade, deve ser revisado pelo menos a cada 10 anos. Em Três Lagoas, o Plano Diretor foi instituído pela Lei nº 2.083, de 2006, e revisado em 2016. No entanto, a última tentativa de atualização, iniciada pela gestão anterior em abril de 2023, não foi concluída, impactando negativamente a expansão do perímetro urbano e o desenvolvimento do município.

Vereadores defendem revisão urgente

O líder do prefeito na Câmara, vereador Adriano Cesar Rodrigues (PP), o Sargento Rodrigues, enfatizou a necessidade de ajustes no Plano Diretor, principalmente quanto à metragem dos lotes. “Hoje, um terreno de 10 por 20 metros atende muito bem à população. Atualmente, algumas áreas exigem lotes de 550 ou 600 metros quadrados, o que torna inviável financeiramente para muitos moradores e dificulta novos loteamentos”, explicou.

Rodrigues também destacou a importância de urbanizar e revitalizar as lagoas do município, dando continuidade aos projetos anteriores. “O prefeito Cassiano Maia está buscando meios e projetos para revitalizar a primeira lagoa e concluir a segunda. Isso fará parte do processo de modernização e desenvolvimento da cidade”, pontuou.