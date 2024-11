Vigilância Sanitária Estadual faz operação e apreende cigarros eletrônicos em Três Lagoas

Equipes da Vigilância Sanitária estadual deflagraram, na noite desta terça-feira (12), uma operação para coibir a venda de cigarros eletrônicos, em Três Lagoas. Ação contou com o apoio dos fiscais da Vigilância Sanitária municipal e diversos estabelecimentos foram alvos da fiscalização.

A reportagem da TVC e do JPNews acompanhou os fiscais nas abordagens. Eles apreenderam mais de 200 cigarros eletrônicos, conhecido com vapes, no comércio local.