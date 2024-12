Vitória Barreto garante vaga nocampeonato Sul-Americano

Vitória Barreto, de 17 anos, conquistou mais uma medalha de prata no arremesso de peso. A atleta de Três Lagoas voltou a brilhar no cenário nacional, desta vez, nos Jogos da Juventude Caixa, para atletas de 15 a 17 anos, realizados em João Pessoa (PB).

Representando Mato Grosso do Sul, Vitória alcançou o vice-campeonato com a marca de 14,43 m, na terça-feira (26), colocando o nosso estado entre os melhores do Brasil. O ouro ficou com Edimara Alves de Jesus, do Espírito Santo, que atingiu 15,80 m.

Estudante da Escola Estadual Edwards Corrêa e Souza, Vitória já se prepara para o Sul-Americano Sub-18, que ocorrerá no período de 6 a 8 de dezembro, em San Luiz, na Argentina. Uma convocação muito aguardada, o Sul-Americano é considerado como a porta de entrada para a seleção principal.