Wendrick e João Gabriel representam MS na Paraíba

Wendrick Augusto Queiroz é aluno da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, e João Gabriel de Oliveira e Silva estuda na Escola Estadual Afonso Pena. Os dois estão há três anos jogando juntos e são responsáveis por colocar Mato Grosso do Sul na primeira divisão do vôlei de praia nacional.

A dupla do vôlei de praia, Wendrick e João Gabriel, de Três Lagoas, ambos com 17 anos, representará Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Jogos Escolares, que será realizado em João Pessoa (PB).

“Estou bem confiante, é chegar lá e fazer o que estamos trabalhando. A meta é terminar esse torneio nacional entre as três melhores seleções do Brasil, e colocar Mato Grosso do Sul e Três Lagoas no topo”, explicou Wendrick.

A mesma confiança também foi transmitida pelo seu parceiro João Gabriel. “A gente vem treinando muito, temos noção das duplas que iremos enfrentar. São fortes, mas vamos chegar e brigar em igualdade”, ressaltou o atleta três-lagoense. Com essa dupla masculina, Três Lagoas se torna celeiro do vôlei de praia. Na chave dos atletas três-lagoenses estão os times do Paraná, Bahia e Amapá. Se repetirem o desempenho do ano passado, quando a dupla sul-mato-grossense ficou em terceiro lugar, podem enfrentar as seleções de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Ceará, times favoritos ao título. As disputas começam no dia 18 de novembro.