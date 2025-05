Justiça nega, pela sexta vez, pedido da Paper Excellence para concluir aquisição da Eldorado

O TRF-4 também havia determinado que a empresa estrangeira se abstivesse de interferir na gestão da Eldorado além dos limites previstos em lei e no contrato em vigor, enquanto tramita um processo de arbitragem na Câmara de Comércio Internacional (CCI). O tribunal entendeu que decisões da CCI não podem se sobrepor ao Judiciário brasileiro.

O pedido mais recente da multinacional foi feito após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que a 1ª Vara Federal de Três Lagoas é o juízo competente para julgar uma ação popular iniciada em Chapecó (SC), que deu origem às liminares concedidas pelo TRF-4. Na mesma vara tramita uma ação civil pública do Ministério Público Federal que pede a nulidade do contrato de venda da Eldorado, por desrespeitar a legislação brasileira sobre a posse e o uso de terras por estrangeiros.

A Eldorado, com sede em Três Lagoas, possui e arrenda aproximadamente 450 mil hectares — área equivalente a três municípios paulistas. A tentativa de aquisição pela Paper Excellence enfrenta obstáculos legais por envolver terras brasileiras e uma empresa estrangeira.

A Justiça Federal de Três Lagoas negou, pela sexta vez, um pedido da sino-indonésia Paper Excellence para reverter decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que impedem a conclusão da compra da Eldorado Brasil Celulose. A decisão do juiz Roberto Polini reforça a exigência de autorização prévia do Incra e do Congresso Nacional para a aquisição de terras por empresas estrangeiras, mesmo de forma indireta, como na aquisição de controle societário de companhias brasileiras.

Na decisão mais recente, o juiz Roberto Polini escreveu: “Da leitura dos acórdãos, e em análise perfunctória da demanda, tenho por acertadamente fundamentadas as aludidas decisões, do que se impõe sua ratificação. Tal medida também visa consagrar o princípio da segurança jurídica, evitando-se sucessivas alterações no provimento antecipatório sem que ocorra a cognição exauriente”.

Nota da empresa

Em nota, a Paper Excellence afirmou ter tomado conhecimento da decisão da 1ª Vara Federal de Três Lagoas e disse respeitosamente discordar do entendimento judicial, destacando que ele pode causar insegurança jurídica para diversas operações similares realizadas no país nos últimos anos.

A companhia reafirmou a confiança no Poder Judiciário brasileiro e informou que continuará adotando as medidas legais cabíveis para assegurar seus direitos, reiterando seu compromisso com a legislação nacional e a transparência de seus atos.