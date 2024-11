Mãe chega do trabalho e encontra filha sem vida em sua cama

A mãe da menina chegou do trabalho por volta das 14h30 e encontrou a criança deitada de bruços e sem sinais vitais. Desesperada, ela teria tentado realizar massagem cardíaca antes de, junto com o padrasto, levar a criança às pressas ao Hospital Regional. A equipe médica constatou o óbito assim que a menina deu entrada na emergência.

A jovem estudava na Escola Ramez Tebet, e segundo informações preliminares, o padrasto teria levado a criança à escola por volta das 7h, e, às 11h, o filho do padrasto, de 14 anos, foi buscar a menina e a levou para casa.

A Polícia Militar foi acionada pela unidade hospitalar, e o caso foi registrado como “morte a esclarecer”. A polícia científica também foi chamada para investigar as circunstâncias da morte. Não há informações sobre possíveis causas do óbito ou indícios de violência no corpo da criança.

As autoridades continuam apurando o caso para determinar as circunstâncias exatas do ocorrido.