Menor aprendiz chama PM para patrão após ser beijada a força

Um comerciante de 67 anos, foi levado para à delegacia após tentar agarrar a forças, uma adolescente de 16 anos, que trabalhava em seu comércio, na tarde desta terça-feira (26), no Shopping Popular (Camelódromo), de Três Lagoas (MS).

No período da tarde, a Rádio Patrulha da Polícia Militar foi solicitada até o Shopping Popular, onde uma adolescente, teria entrado aos prantos em uma loja, pedindo por socorro. A mãe da adolescentes e a Polícia Militar foram chamados no local.

Para a Polícia Militar, a menor disse que trabalhava como menor aprendiz, na loja do suspeito e que ao ir na cozinha do local, foi surpreendido pelo comerciante, que teria saído do banheiro, lavado as mãos na pia e tentado passa-las em seu rosto.Segundo os relatos da jovem, ao ser surpreendida com a atitude do idoso, teria recuado, mas o comerciante não teria desistido e segurado em seus ombros, para beija-la na boca, a força.